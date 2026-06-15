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В СКА поздравили бывшего защитника клуба Никишина с победой в Кубке Стэнли

В СКА поздравили бывшего защитника клуба Никишина с победой в Кубке Стэнли
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Пресс-служба СКА поздравила бывшего защитника петербургской команды Александра Никишина с завоеванием Кубка Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз». Игрок обороны выступал за СКА с 2022 по 2025 год.

«Каролина» обыграла «Вегас» в шестом матче финала и стала обладателем Кубка Стэнли. И в её составе – наш Саша Никишин, в первый же год в НХЛ! Питер поздравляет от души! Петру Кочеткову и Андрею Свечникову тоже, конечно, отправляем аплодисменты. Это было красиво, парни!» — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Контракт Никишина с «Каролиной» истёк по окончании сезона-2025/2026. Всего в рамках КХЛ Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

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