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Джордан Стаал установил рекорд НХЛ по длительности перерыва между победами в Кубке Стэнли

Джордан Стаал установил рекорд НХЛ по длительности перерыва между победами в Кубке Стэнли
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Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал выиграл второй Кубок Стэнли через 17 лет после первого. Впервые канадец стал обладателем трофея с «Питтсбург Пингвинз» в 2009 году. В том финале «пингвины» были сильнее «Детройт Ред Уингз» (4-3).

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

Стаал побил рекорд НХЛ по продолжительности паузы между двумя последовательными победами в Кубке Стэнли (то есть между первой и второй, второй и третьей и так далее – но необязательно первой и последней в карьере). Ранее им владел Крис Челиос (16 лет, «Монреаль»-1986 и «Детройт»-2002).

37-летний форвард «ураганов» стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадский форвард набрал 12 (8+4) очков в 19 матчах плей-офф. В решающей серии сезона на счету игрока пятиматчевая голевая серия.

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