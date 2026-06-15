Джордан Стаал установил рекорд НХЛ по длительности перерыва между победами в Кубке Стэнли
Поделиться
Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал выиграл второй Кубок Стэнли через 17 лет после первого. Впервые канадец стал обладателем трофея с «Питтсбург Пингвинз» в 2009 году. В том финале «пингвины» были сильнее «Детройт Ред Уингз» (4-3).
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47 0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31 0:3 Элерс – 58:52
Стаал побил рекорд НХЛ по продолжительности паузы между двумя последовательными победами в Кубке Стэнли (то есть между первой и второй, второй и третьей и так далее – но необязательно первой и последней в карьере). Ранее им владел Крис Челиос (16 лет, «Монреаль»-1986 и «Детройт»-2002).
37-летний форвард «ураганов» стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадский форвард набрал 12 (8+4) очков в 19 матчах плей-офф. В решающей серии сезона на счету игрока пятиматчевая голевая серия.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июня 2026
-
12:25
-
12:08
-
12:05
-
11:50
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:50
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:50
-
09:35
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:20
-
07:03
-
06:33
-
06:33
-
06:19
-
06:16
-
06:03
-
06:00
-
05:57
-
03:34