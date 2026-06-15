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Нападающий «Вегаса» Марнер стал лучшим бомбардиром прошедшего плей-офф НХЛ

Нападающий «Вегаса» Марнер стал лучшим бомбардиром прошедшего плей-офф НХЛ
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Форвард «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли — 2026. Его команда уступила «Каролине Харрикейнз» в финальной серии (2-4, 0:3 в шестом матче).

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

29-летний канадец, проводивший первый сезон в составе «Голден Найтс», набрал 29 (10+19) очков в 22 играх в плей-офф при показателе полезности «+11». В третьем матче финальной серии с «Каролиной» (5:4 ОТ) Марнер отметился хет-триком. При этом в последних трёх играх финала Марнер отметился лишь одной результативной передачей при полезности «-5».

Второе место в списке бомбардиров плей-офф занял нападающий «Вегаса» Джек Айкел с 22 (2+20) очками в 22 матчах. Тройку замкнул форвард «Каролины» Джексон Блейк с 20 (7+13) очками в 19 матчах.

Лучшим бомбардиром среди российских игроков в плей-офф стал нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев, который набрал 16 (12+4) очков в 22 матчах. Россиянин расположился на восьмой строчке в списке лучших бомбардиров прошедшего розыгрыша Кубка Стэнли.

Лучшие бомбардиры плей-офф 2026 НХЛ

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