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Форвард «Вегаса» Хауден стал лучшим снайпером плей-офф НХЛ. Дорофеев занял второе место

Форвард «Вегаса» Хауден стал лучшим снайпером плей-офф НХЛ. Дорофеев занял второе место
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Бретт Хауден стал лучшим снайпером прошедшего плей-офф НХЛ.

На счету Хаудена 14 голов в 22 матчах прошедшего розыгрыша Кубка Стэнли. Он побил предыдущий клубный рекорд по голам за один плей-офф, принадлежавший Джонатану Маршессо (13 в 2023 году). Примечательно, что на счету Хаудена 12 голов в 58 матчах прошедшего регулярного сезона.

На втором месте в списке снайперов плей-офф расположился российский форвард «Вегаса» Павел Дорофеев, забросивший 12 шайб в 22 матчах.

Тройку снайперов прошедшего плей-офф замкнул нападающий «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен, на счету которого 11 голов в 19 матчах.

Лучшие снайперы плей-офф 2026 НХЛ

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