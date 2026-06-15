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Свечников целовал кубок, россияне вместе позировали с трофеем. Фото чемпионства «Каролины»

Свечников целовал кубок, россияне вместе позировали с трофеем. Фото чемпионства «Каролины»
«Каролина Харрикейнз» завоевала Кубок Стэнли
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В ночь на 15 июня в американском Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене» состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». «Каролина» одержала победу со счётом 3:0 и стала чемпионом, выиграв 4-2 в серии.

Заброшенными шайбами отметились Тейлор Холл, Джексон Блейк и Николай Элерс. Ассисты на счету Джейккоба Славина, Джексона Блейка и Логана Стэнковена.

В составе «Каролины» обладателями Кубка Стэнли стали три российских игрока: Андрей Свечников, Александр Никишин и Пётр Кочетков.

Лучшие фото с решающего матча «Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз» — в фотоподборке «Чемпионата».

Для «Каролины Харрикейнз» эта победа в Кубке Стэнли стала первой за 20 лет.

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