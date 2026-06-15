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«Металлург» подписал контракт с нападающим Нэйтаном Тоддом

«Металлург» подписал контракт с нападающим Нэйтаном Тоддом
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«Металлург» подписал контракт с нападающим Нэйтаном Тоддом. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашение рассчитано на два года – до конца сезона-2027/2028.

В 2024 году Нэйтан перебрался в Россию и заключил контракт с «Салаватом Юлаевым». Также в лиге он выступал за «Спартак» и «Ак Барс». С казанской командой нападающий дошёл до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву».

По ходу прошлого сезона на счету нападающего 81 игра за «Спартак» и «Ак Барс» при 65 (28+37) очках. Всего в КХЛ Нэйтан принял участие в 153 матчах и набрал 122 (44+78) очка при показателе полезности «+22».

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