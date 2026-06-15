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«Один из главных активов рынка свободных агентов». В «Металлурге» оценили подписание Тодда

«Один из главных активов рынка свободных агентов». В «Металлурге» оценили подписание Тодда
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал подписание двухлетнего контракта с канадским нападающим Нэйтаном Тоддом.

«Металлург» заполучил в своё распоряжение один из главных активов этого рынка свободных агентов. Нэйтан Тодд – игрок нашей команды на ближайшие два сезона. Форвард играет как на позиции центра, так и с краю, но мы больше видим его именно на «точке». Позиция центра всегда дефицитна и особенно важна для нас.

Нэйтан – игрок, который набирает много очков и действует полезно на чужой половине площадки. Он подходит нам по стилю игры, ведь атакующий хоккей всегда лежал в основе системы «Металлурга». Нэйтан добавит нашему нападению мощи за счёт своих габаритов. Также он является командным игроком, способным в нужный момент отдать результативный пас партнёру или, наоборот, взять ответственность на себя. Все эти факторы говорят о том, что Нэйтан Тодд – большой мастер. Мы рады, что нам удалось выиграть конкуренцию за Нэйтана у других клубов, и уверены, что это подписание сделает «Металлург» сильнее», — цитирует Бирюкова пресс-служба клуба.

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