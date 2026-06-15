Холл уступил лишь Овечкину по числу игр на пути к Кубку Стэнли среди первых номеров драфта

Форвард «Каролины Харрикейнз» Тейлор Холл впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Победный шестой матч финала с «Вегас Голден Найтс» (3:0) стал для Холла 1062-м в лиге с учетом плей-офф (989+73).

Среди первых номеров драфта НХЛ, выигрывавших Кубок Стэнли, больше игр на пути к трофею провёл только Александр Овечкин («Вашингтон», 1124 на момент окончания сезона-2017/2018 – 1003+121). При этом Овечкин (первый номер — 2005) выиграл Кубок Стэнли спустя 13 лет после драфта, а Холл (первый номер — 2010) – спустя 16 лет.

Кроме того, Александр на момент победы в Кубке Стэнли продолжал выступать за выбравших его «Кэпиталз», а Холл, выбранный «Эдмонтоном», выиграл трофей в составе своей седьмой команды в лиге.

Примечательно, что оба хоккеиста выиграли трофей на домашней площадке «Вегаса».