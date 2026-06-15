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Холл уступил лишь Овечкину по числу игр на пути к Кубку Стэнли среди первых номеров драфта

Холл уступил лишь Овечкину по числу игр на пути к Кубку Стэнли среди первых номеров драфта
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Форвард «Каролины Харрикейнз» Тейлор Холл впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Победный шестой матч финала с «Вегас Голден Найтс» (3:0) стал для Холла 1062-м в лиге с учетом плей-офф (989+73).

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

Среди первых номеров драфта НХЛ, выигрывавших Кубок Стэнли, больше игр на пути к трофею провёл только Александр Овечкин («Вашингтон», 1124 на момент окончания сезона-2017/2018 – 1003+121). При этом Овечкин (первый номер — 2005) выиграл Кубок Стэнли спустя 13 лет после драфта, а Холл (первый номер — 2010) – спустя 16 лет.

Кроме того, Александр на момент победы в Кубке Стэнли продолжал выступать за выбравших его «Кэпиталз», а Холл, выбранный «Эдмонтоном», выиграл трофей в составе своей седьмой команды в лиге.

Примечательно, что оба хоккеиста выиграли трофей на домашней площадке «Вегаса».

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