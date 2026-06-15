Вячеслав Фетисов поздравил российских игроков «Каролины» с победой в Кубке Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил российских игроков «Каролины Харрикейнз» с победой в Кубке Стэнли. «Ураганы» в шестом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» одержали победу со счётом 3:0 и во второй раз в клубной истории стали чемпионами. В составе «Каролины» обладателями Кубка Стэнли впервые в карьере стали Андрей Свечников, Александр Никишин и Пётр Кочетков.

«Уже порадовался за наших парней из «Каролины». Молодцы! «Каролина» провела хороший сезон, были самой стабильной командой и главными претендентами на Кубок Стэнли, что и подтвердили. В таких командах игроки очень высокого класса. Поздравляю!» — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.