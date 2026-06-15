Вячеслав Фетисов поздравил российских игроков «Каролины» с победой в Кубке Стэнли
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил российских игроков «Каролины Харрикейнз» с победой в Кубке Стэнли. «Ураганы» в шестом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» одержали победу со счётом 3:0 и во второй раз в клубной истории стали чемпионами. В составе «Каролины» обладателями Кубка Стэнли впервые в карьере стали Андрей Свечников, Александр Никишин и Пётр Кочетков.
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47 0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31 0:3 Элерс – 58:52
«Уже порадовался за наших парней из «Каролины». Молодцы! «Каролина» провела хороший сезон, были самой стабильной командой и главными претендентами на Кубок Стэнли, что и подтвердили. В таких командах игроки очень высокого класса. Поздравляю!» — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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