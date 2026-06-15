Алексей Терещенко: очень рад за Сашу Никишина, который прошёл большой путь с 2018 года

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поздравил российских игроков «Каролины Харрикейнз» с победой в Кубке Стэнли. В составе «Каролины» обладателями Кубка Стэнли впервые в карьере стали Андрей Свечников, Александр Никишин и Пётр Кочетков.

«Хороший, быстрый и комбинационный хоккей. Правда, к голам привели ошибки, потери на синей линии. Конечно, «Каролина» заслуженно выиграла Кубок Стэнли. Они долго к этому шли. Наши ребята — молодцы. Очень рад за Сашу Никишина, который прошёл большой путь с 2018 года. От всей души его поздравляю! Свечников уже матёрый хоккеист для НХЛ, а за Сашу прямо рад, что он прошёл такой путь», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.