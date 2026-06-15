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Алексей Терещенко: очень рад за Сашу Никишина, который прошёл большой путь с 2018 года

Алексей Терещенко: очень рад за Сашу Никишина, который прошёл большой путь с 2018 года
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поздравил российских игроков «Каролины Харрикейнз» с победой в Кубке Стэнли. В составе «Каролины» обладателями Кубка Стэнли впервые в карьере стали Андрей Свечников, Александр Никишин и Пётр Кочетков.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

«Хороший, быстрый и комбинационный хоккей. Правда, к голам привели ошибки, потери на синей линии. Конечно, «Каролина» заслуженно выиграла Кубок Стэнли. Они долго к этому шли. Наши ребята — молодцы. Очень рад за Сашу Никишина, который прошёл большой путь с 2018 года. От всей души его поздравляю! Свечников уже матёрый хоккеист для НХЛ, а за Сашу прямо рад, что он прошёл такой путь», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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