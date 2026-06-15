Фетисов: я фанат Кучерова, это один из самых разносторонних хоккеистов современности

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова с завоеванием «Харт Трофи».

«Я фанат Никиты. Поздравляю его с «Харт Трофи». Было бы неплохо, если бы он выиграл Олимпиаду в Милане, но… Очень достойный сезон. Это один из самых стабильных и разносторонних хоккеистов современности. Никита забивной и отдаёт, когда нужно отдать пас партнёрам. Все хотят с ним играть и опасаются, когда играют против него. Потрясающий уровень. Поздравляю Никиту с очередным успехом! Он просто молодец», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.