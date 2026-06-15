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КХЛ представила календарь первых домашних матчей клубов в сезоне-2026/2027

КХЛ представила календарь первых домашних матчей клубов в сезоне-2026/2027
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КХЛ представила календарь первых домашних матчей клубов в сезоне-2026/2027. Сообщается, что полный календарь на предстоящий сезон будет опубликован позднее.

19-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября шестью матчами: «Ак Барс» примет «Сибирь», «Автомобилист» – московское «Динамо», «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Трактором», СКА откроет сезон домашней игрой с «Ладой», «Спартак» в Москве проведёт встречу с «Торпедо», а «Северсталь» в Череповце – с «Салаватом Юлаевым».

На следующий день, 6 сентября, «Металлург» дома примет «Амур», «Нефтехимик» – «Шанхайских Драконов». 7 сентября «Авангард» начнёт чемпионат домашней игрой с «Салаватом Юлаевым», «Барыс» примет «Сибирь», «Динамо» Минск – «Торпедо», а ЦСКА в московском дерби дома сыграет со «Спартаком».

9 сентября московское «Динамо» дома откроет домашний сезон встречей с «Адмиралом», 10 сентября «Сибирь» в Новосибирске сыграет с «Амуром», 11 сентября «Лада» дома примет «Торпедо», 12 сентября «Сочи» на своём льду встретится со СКА.

«Торпедо» откроет домашний сезон 14 сентября матчем с «Ак Барсом», «Трактор» – 15 сентября игрой с «Локомотивом». 16 сентября начнётся домашний этап чемпионата для «Салавата Юлаева» – уфимцы в «Зелёном дерби» примут «Ак Барс». Затем хоккей вернётся на Дальний Восток: 17 сентября «Адмирал» проведёт первый домашний матч против московского «Динамо», 19 сентября «Амур» в Хабаровске сыграет также с «Динамо» Москва. Последними свой домашний сезон откроют «Шанхайские Драконы» – 22 сентября они примут на своей площадке «Автомобилист».

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