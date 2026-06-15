Стаал поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли с «Каролиной» на 14-й год в клубе

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал высказался о победе команды в Кубке Стэнли — 2026. В финальной серии «ураганы» обыграли «Вегас Голден Найтс» (4-2, 3:0 в шестом матче). Канадский форвард клуба из Роли получил «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф.

«Я рад, что остался здесь надолго. Я верил в нашу культуру. Верил в то, что мы пытались построить. Это потрясающее чувство – иметь возможность создать что-то подобное, а потом завершить победой. Это мечта, ставшая реальностью», – цитирует Стаала пресс-служба клуба.

37-летний Стаал стал игроком «Каролины» в 2012 году – после обмена из «Питтсбург Пингвинз» – и провёл за клуб 14 сезонов.