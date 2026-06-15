Вратарь «Каролины» Андерсен объяснил, почему не смог продолжить играть в финальной серии

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен рассказал, почему не смог продолжить играть в финальной серии с «Вегас Голден Найтс», и высказался об игре голкипера команды Брендона Басси, заменившего его по ходу третьего матча серии и сыгравшего до её конца.

«Я повредил колено. Я делал всё, что мог, чтобы довести дело до конца, но, к сожалению, это оказалось слишком тяжело, и я просто рад, что Бас был великолепен. Я не могу выразить словами, насколько это было впечатляюще – прийти вот так и выступать так, как он выступал весь сезон. Впечатляет, что он какое-то время не играл. Он не провёл много игр. У него было много времени для тренировок, и то, как он работал, чтобы оставаться в форме, было потрясающе видеть», – цитирует Андерсена пресс-служба клуба.