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Барбашёв установил рекорд среди российских игроков НХЛ по силовым приёмам за плей-офф

Барбашёв установил рекорд среди российских игроков НХЛ по силовым приёмам за плей-офф
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Форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли — 2026 с 14 (6+8) очками в 22 играх при нейтральной полезности. Также он отметился 110 силовыми приёмами, что является лучшим результатом в прошедшем плей-офф (по пять в среднем за игру). Также этот результат является рекордным для российских игроков в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Барбашёв превзошёл прошлогоднее достижение российского нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Василия Подколзина, на счету которого было 100 силовых приёмов в 22 играх в плей-офф.

В топ-5 также входят результаты Дениса Гурьянова (2020, «Даллас», 96 в 27 играх), самого Барбашёва (2019, «Сент-Луис», 87 в 25) и Дмитрия Куликова (2025, «Флорида», 84 в 23). Сразу за ними следует Александр Овечкин (2018, «Вашингтон», 81 в 24).

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