Известный агент отреагировал на победу «Каролины» с россиянами в составе в финале НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил победу «Каролины Харрикейнз» в Кубке Стэнли. За команду выступают трое российских хоккеистов: Александр Никишин, Андрей Свечников и Пётр Кочетков.

«Очень рад за победу «Каролины». Честно говоря, я и ожидал, что именно эта команда выиграет в финале Кубка Стэнли. Хотя я рассчитывал на семь матчей, но шесть игр — это тоже интересно и большое достижение. Этот результат отражает накал борьбы в финальных встречах.

Рад и за наших ребят: Петю Кочеткова, Сашу Никишина, Андрея Свечникова. Они выступают в хорошей организации, которая на ближайшие годы будет законодателем моды в хоккее в НХЛ. Желаю нашим ребятам не останавливаться, продолжать в том же духе. А молодым задрафтованным ребятам, которых очень много в системе «Каролины», нужно много работать. Просто так в состав «ураганов» не попасть. Надо доказывать свою состоятельность и забирать свои места», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.