«Не могу осознать это». Свечников поделился эмоциями от завоевания первого Кубка Стэнли

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился эмоциями от завоевания своего первого в карьере Кубка Стэнли. «Ураганы» в финальной серии обыграли «Вегас Голден Найтс» в шести матчах и во второй раз в клубной истории стали чемпионами. 26-летний Свечников провёл восьмой сезон в НХЛ.

«Это просто особенное чувство. Я чувствую, что не могу осознать это прямо сейчас, но когда я выпью пару кружек пива, я, наверное, это пойму… Я люблю всех, кто был рядом со мной: моих родителей, мою девушку, моего брата, всех, и это просто особенное чувство. Мои товарищи по команде, персонал, у нас невероятная организация», – цитирует Свечникова пресс-служба клуба.