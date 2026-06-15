«Не могу осознать это». Свечников поделился эмоциями от завоевания первого Кубка Стэнли
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Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился эмоциями от завоевания своего первого в карьере Кубка Стэнли. «Ураганы» в финальной серии обыграли «Вегас Голден Найтс» в шести матчах и во второй раз в клубной истории стали чемпионами. 26-летний Свечников провёл восьмой сезон в НХЛ.
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47 0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31 0:3 Элерс – 58:52
«Это просто особенное чувство. Я чувствую, что не могу осознать это прямо сейчас, но когда я выпью пару кружек пива, я, наверное, это пойму… Я люблю всех, кто был рядом со мной: моих родителей, мою девушку, моего брата, всех, и это просто особенное чувство. Мои товарищи по команде, персонал, у нас невероятная организация», – цитирует Свечникова пресс-служба клуба.
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