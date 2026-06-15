Семья Андрея Свечникова поздравила хоккеиста с завоеванием Кубка Стэнли

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал обладателем Кубка Стэнли после победы в шестом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» (3:0, 4-2). Россиянин впервые стал чемпионом, выступая за клуб на протяжении восьми сезонов.

Во время празднования чемпионства на лёд вышла семья Свечникова, включая старшего брата Евгения. Отец семейства поздравил сына с чемпионством по видеосвязи.

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».