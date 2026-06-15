Форвард «Монреаля» Демидов: в СКА лучшие условия. В плане развития Ротенберг многое дал

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов высказался о работе с тренером Романом Ротенбергом и заявил, что благодаря специалисту вышел на новый уровень как хоккеист. Нападающий ранее выступал за СКА, который возглавлял Ротенберг.

– Экс главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказывал, что по ходу сезона нередко был с вами на связи.

– Да, Роман Борисович мне звонил, писал. Мы хорошо общаемся. Спасибо за то, то он уделяет мне столько внимания. Даже когда я играл в СКА, он после тренировок со мной оставался и мы отрабатывали на льду разные моменты. В плане развития Ротенберг мне многое дал. И в сборную вызывал, где я тоже набрался опыта. Считаю, что уехал в НХЛ вовремя. Мне доверяли в СКА, давали игровое время. Всегда с благодарностью вспоминаю эти годы. Я заложил хорошую базу в КХЛ, и по результатам Никишина это тоже видно. Мы вышли на новый уровень и подкачали физику, что позволило увереннее себя чувствовать в НХЛ. Всё-таки это очень силовая лига.

Вообще в СКА были лучшие условия, которые мне предоставил Роман Борисович. «Хоккейный город» – лучшая база в мире. Там было всё в огромном доступе. И тренажёрный зал, и бросковые зоны, и дополнительный лёд мне давали каждый вечер. Я мог выходить и спокойно кататься с моим отцом и братом. Тренеры по развитию здорово помогали. Была такая обстановка для хоккеистов, что больше тебе ничего не надо. Думай только о хоккее и расти как игрок. Эта атмосфера очень помогала.

Методики в СКА всегда были очень интересными, потому что они были направлены на всё – на твоё полное развитие как человека и как игрока во всех направлениях. Мне помогли стать более разносторонним человеком, и как хоккеист я вышел на новый уровень, – цитирует Демидова «Матч ТВ».