Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Славин — девятый игрок в истории НХЛ с победой в Кубке Стэнли и на Олимпиаде в один год

Славин — девятый игрок в истории НХЛ с победой в Кубке Стэнли и на Олимпиаде в один год
Комментарии

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год. В феврале Джейккоб стал олимпийским чемпионом в составе сборной США, сыграв шесть матчей на турнире в Милане.

Славин стал только девятым игроком в истории лиги, кому удалось выиграть Кубок Стэнли и олимпийское золото в один год (и вторым представителем США). Ранее в список вошли:

1980 – защитник Кен Морроу («Айлендерс» и сборная США);
2002 – форварды Стив Айзерман и Брендан Шэнахан («Детройт» и сборная Канады);
2010 – защитники Данкан Кит и Брент Сибрук, форвард Джонатан Тэйвз («Чикаго» и сборная Канады);
2014 – защитник Дрю Даути и форвард Джефф Картер («Лос-Анджелес» и сборная Канады).

Славин провёл все 19 матчей за команду в победном плей-офф НХЛ и набрал 5 (0+5) очков при показателе полезности «+4» и среднем игровом времени 23.31.

Материалы по теме
«Каролина» — чемпион НХЛ спустя 20 лет! «Вегас» в решающем матче не забил ни гола
«Каролина» — чемпион НХЛ спустя 20 лет! «Вегас» в решающем матче не забил ни гола
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android