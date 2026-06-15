Славин — девятый игрок в истории НХЛ с победой в Кубке Стэнли и на Олимпиаде в один год

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год. В феврале Джейккоб стал олимпийским чемпионом в составе сборной США, сыграв шесть матчей на турнире в Милане.

Славин стал только девятым игроком в истории лиги, кому удалось выиграть Кубок Стэнли и олимпийское золото в один год (и вторым представителем США). Ранее в список вошли:

1980 – защитник Кен Морроу («Айлендерс» и сборная США);

2002 – форварды Стив Айзерман и Брендан Шэнахан («Детройт» и сборная Канады);

2010 – защитники Данкан Кит и Брент Сибрук, форвард Джонатан Тэйвз («Чикаго» и сборная Канады);

2014 – защитник Дрю Даути и форвард Джефф Картер («Лос-Анджелес» и сборная Канады).

Славин провёл все 19 матчей за команду в победном плей-офф НХЛ и набрал 5 (0+5) очков при показателе полезности «+4» и среднем игровом времени 23.31.