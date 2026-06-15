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«Ужасное чувство». Капитан «Вегаса» высказался о поражении в финале Кубка Стэнли

«Ужасное чувство». Капитан «Вегаса» высказался о поражении в финале Кубка Стэнли
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Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун поделился эмоциями от поражения в финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-4).

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

«Это ужасное чувство. Я никогда больше не хочу его испытывать. Однако я думаю о том, как я горжусь командой и всем, через что мы прошли, чтобы добраться сюда. Я горжусь каждым парнем, который переступил порог этой раздевалки в этом сезоне», — цитирует Стоуна пресс-служба клуба.

Хоккеисты «Вегаса» и сборной Канады Митч Марнер, Марк Стоун и Ши Теодор проиграли финалы Кубка Стэнли и Олимпиады в один год. В феврале хоккеисты в составе сборной Канады уступили в финале Олимпиады-2026 с США (1:2 ОТ).

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