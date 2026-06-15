Защитник «Вегаса» — о Торторелле: тренер пришёл и проделал чертовски хорошую работу

Защитник «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб высказался о тренере команды Джоне Торторелле после поражения от «Каролины Харрикейнз» в финале Кубка Стэнли (2-4). 67-летний специалист возглавил «Вегас» за восемь матчей до завершения регулярного чемпионата, сменив Брюса Кэссиди.

«Тренер пришёл и проделал отличную работу, чертовски хорошую работу. Мы боролись изо всех сил на протяжении всего плей-офф, но потерпели неудачу, это больно. Это будет мучить нас ещё долго, но мы гордимся тем, как мы сюда добрались и как играли. К сожалению, этого оказалось недостаточно», – цитирует Макнэбба пресс-служба клуба.