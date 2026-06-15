Свечников отметил победу в Кубке Стэнли, лёжа на льду в праздничном конфетти
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Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал обладателем Кубка Стэнли после победы в шестом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» (3:0, 4-2). Россиянин впервые стал чемпионом, выступая за клуб на протяжении восьми сезонов.
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47 0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31 0:3 Элерс – 58:52
После победного шестого матча серии россиянин наслаждался победой, лёжа на льду в праздничном конфетти.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».
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