Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников отметил победу в Кубке Стэнли, лёжа на льду в праздничном конфетти

Свечников отметил победу в Кубке Стэнли, лёжа на льду в праздничном конфетти
Комментарии

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал обладателем Кубка Стэнли после победы в шестом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» (3:0, 4-2). Россиянин впервые стал чемпионом, выступая за клуб на протяжении восьми сезонов.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Славин, Блейк) – 03:47     0:2 Блейк (Стэнковен) – 33:31     0:3 Элерс – 58:52    

После победного шестого матча серии россиянин наслаждался победой, лёжа на льду в праздничном конфетти.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».

Материалы по теме
«Не могу осознать это». Свечников поделился эмоциями от завоевания первого Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android