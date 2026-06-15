«Боже мой, этот парень невероятен». Форвард «Каролины» — об игре Стаала в плей-офф

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук оценил игру 37-летнего капитана Джордана Стаала, получившего «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок в плей-офф.

«Боже мой, этот парень невероятен. То, что он делает, — нам даже не нужно говорить о его возрасте, просто потому что он один из лучших центров в этой лиге. Я так рад, что его признали лучшим, потому что о нём недостаточно говорят, он должен выигрывать «Селке Трофи» (приз лучшему нападающему оборонительного плана. — Прим. «Чемпионата») каждый год. Конечно, когда Патрис Бержерон был в числе претендентов, это было очевидно. Но поговорите с каждым центром первого звена, с которым мы играли в плей-офф, и я уверен, что они скажут, что ненавидят играть против Джордана Стаала. А то, что он сделал в финале Кубка Стэнли, невозможно описать словами, что он значит для этой команды. Он пережил здесь много трудностей, а теперь поднял планку. Я так рад за него», — цитирует Мартинука пресс-служба клуба.

Стаал набрал 12 (8+4) очков в 19 матчах плей-офф. В решающей серии сезона на счету игрока пятиматчевая голевая серия.