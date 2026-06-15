Торторелла — о «Каролине»: это хорошая команда, я испытываю огромное уважение к Бриндамору

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла после поражения от «Каролины Харрикейнз» в финальной серии Кубка Стэнли (2-4) заявил, что с уважением относится к сопернику.

«У них хорошая хоккейная команда. Это хорошо тренированная команда. Это команда, вратарь которой во второй половине серии дал им отличную возможность выиграть Кубок Стэнли.

Я не собираюсь умалять заслуг «Каролины». Это хорошая команда, и я испытываю огромное уважение к тренеру Бриндамору и его штабу. Мы тоже провели несколько хороших минут на льду, но просто не смогли найти способ победить. А они смогли», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.