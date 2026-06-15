«Я был шокирован». Андерсен — о том, что Стаал передал ему Кубок Стэнли первому

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен высказался о том, что стал вторым игроком команды, поднявшим над головой Кубок Стэнли. Получив трофей от комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, капитан «ураганов» Джордан Стаал поднял его над головой, а затем передал голкиперу.

«Я был шокирован. Я был как олень перед фарами автомобиля. Да, я не был к этому готов, но это оказался очень крутой момент. Думаю, я ждал этого очень долго и мечтал об этом. Так что да, это было здорово», – приводит слова Андерсена официальный сайт НХЛ.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Каролина» обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2.