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«Спартак» поздравил Никишина и Свечникова с завоеванием Кубка Стэнли

«Спартак» поздравил Никишина и Свечникова с завоеванием Кубка Стэнли
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«Спартак» поздравил хоккеистов «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина и Андрея Свечникова с завоеванием Кубка Стэнли. В финале «ураганы» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва рад поздравить Александра Никишина с завоеванием главного трофея НХЛ – Кубка Стэнли! С дебюта в КХЛ за московский «Спартак» начинался путь талантливого защитника к самым большим спортивным вершинам.

Представляя «Спартак», Александр был задрафтован в НХЛ клубом «Каролина Харрикейнз» и своей уверенной не по годам игрой заслужил вызов в национальную команду России, с которой в 2022 году стал серебряным призёром Олимпийских игр под руководством главного тренера Алексея Жамнова.

Также поздравляем с победой в розыгрыше Кубка Стэнли семью нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, чей старший брат Евгений стал новичком нашего клуба! Гордимся успехами российских хоккеистов на мировой арене НХЛ и желаем ещё больше ярких побед в спортивной карьере!» – говорится в сообщении «Спартака».

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