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Славин высказался о том, что выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год

Славин высказался о том, что выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин высказался о том, что выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год.

«Благодарен за победу, благодарен за возможность прославлять бога на самой большой хоккейной сцене. Мне довелось сделать это на Олимпийских играх, а теперь – и в Кубке Стэнли. Бог так добр. Вся слава достаётся ему. Я просто благодарен и признателен», – приводит слова Славина официальный сайт НХЛ.

Ранее «Каролина» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 4-2. В феврале 32-летний хоккеист стал олимпийским чемпионом в составе сборной США. Тогда американская команда победила Канаду (2:1 ОТ).

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