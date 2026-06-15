Славин высказался о том, что выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин высказался о том, что выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год.

«Благодарен за победу, благодарен за возможность прославлять бога на самой большой хоккейной сцене. Мне довелось сделать это на Олимпийских играх, а теперь – и в Кубке Стэнли. Бог так добр. Вся слава достаётся ему. Я просто благодарен и признателен», – приводит слова Славина официальный сайт НХЛ.

Ранее «Каролина» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 4-2. В феврале 32-летний хоккеист стал олимпийским чемпионом в составе сборной США. Тогда американская команда победила Канаду (2:1 ОТ).