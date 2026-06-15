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Босс НХЛ: российским игрокам «Каролины» не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию

Босс НХЛ: российским игрокам «Каролины» не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что российским хоккеистам «Каролины Харрикейнз» не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию. Ранее «ураганы» победили «Вегас Голден Найтс» в финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 4-2.

— Разрешат ли российским хоккеистам «Каролины» привезти Кубок Стэнли в Россию?
— Нет, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В составе «Харрикейнз» обладателями Кубка Стэнли стали три российских игрока — вратарь Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Отметим, что россияне берут трофей уже 11 лет подряд. Начиная с 2022 года лига ежегодно накладывает вето на вывоз Кубка Стэнли в Россию.

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