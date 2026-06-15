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Рыбин: наши парни внесли определённый вклад в победу «Каролины» в плей-офф НХЛ

Рыбин: наши парни внесли определённый вклад в победу «Каролины» в плей-офф НХЛ
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Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин прокомментировал победу «Каролины Харрикейнз» над «Вегас Голден Найтс» (4-2) в финальной серии Кубка Стэнли.

«Безусловно, наши парни внесли определённый вклад в победу «Каролины» в плей-офф НХЛ. Конечно, Кочетков, может быть, немного меньше, нежели Никишин или Свечников. В стартовом составе он не начинал в плей-офф вообще. Но это неважно сейчас, главное, что они имя его нанесут на Кубок Стэнли», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

В составе «Каролины» обладателями Кубка Стэнли стали три российских игрока — защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Пётр Кочетков.

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