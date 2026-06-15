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Стаал победил в голосовании на «Конн Смайт Трофи» с отрывом в 38 очков

Стаал победил в голосовании на «Конн Смайт Трофи» с отрывом в 38 очков
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Нападающий и капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал победил в голосовании на «Конн Смайт Трофи» с отрывом в 38 очков. Ранее стало известно, что 37-летний форвард «ураганов» стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Стаал набрал 97 очков. На втором месте оказался нападающий «Каролины» Тейлор Холл (59 очков). Следом идут Логан Стэнковен (17), Митчелл Марнер (шесть), Николай Элерс (четыре), Джейккоб Славин (три), Джексон Блейк (два), Брэндон Басси (одно очко).

Стаал набрал 12 (8+4) очков в 19 встречах плей-офф. В финальной серии сезона на счету игрока пятиматчевая голевая серия.

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