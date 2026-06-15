«Это невероятный финал великой истории». Бриндамор — о «Конн Смайт Трофи» Стаала

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победы в Кубке Стэнли высказался об игре капитана команды Джордана Стаала. 37-летний форвард получил «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф. Он стал самым возрастным обладателем этой награды в истории НХЛ.

«Это невероятный финал великой истории. Я так горжусь им, и я горжусь тем, что он смог сделать это на глазах у всего хоккейного мира. Теперь все увидели то, что я знал всегда: какой он игрок, а ещё – лидер. Мы бы не выиграли этот кубок без него. Мы не были бы даже близки к этому.

Я рад за него. Потому что я видел, как этот парень упорно трудился 14 лет и ни разу не дрогнул. Как мы знаем, не всегда всё получается, однако приятно видеть, как хорошие парни добиваются своего, не так ли?» – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.