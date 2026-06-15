Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пусть за них любовницы радуются». Майоров — о победе россиян в Кубке Стэнли

«Пусть за них любовницы радуются». Майоров — о победе россиян в Кубке Стэнли
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отреагировал на победу «Каролины Харрикейнз» в финале Кубка Стэнли над «Вегас Голден Найтс» (4-2). Обладателями трофея стали три российских игрока «ураганов» – вратарь Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.

«Мне-то чего радоваться? Пусть за них радуются родственники, знакомые, тренеры, любовницы. Их вот ищите. Выиграли – ну, хорошо, молодцы. Знаю, что там три игрока наших, но я за них не болею. Могу с любопытством открыть интернет и прочитать о них новость. Они прежде всего там представляют себя, а не наш хоккей. Зарабатывают деньги.

Наш хоккей они там прославляют, конечно. Это же воспитанники российского хоккея. Наверняка американские и канадские газеты об этом упоминают. Косвенно мы имеем отношение к этому, потому что это воспитанники отечественного хоккея», – приводит слова Майорова «Советский спорт».

Материалы по теме
Русские берут Кубок Стэнли 11 лет подряд! С «Каролиной» традицию продлили сразу трое наших
Русские берут Кубок Стэнли 11 лет подряд! С «Каролиной» традицию продлили сразу трое наших
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android