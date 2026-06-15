«Пусть за них любовницы радуются». Майоров — о победе россиян в Кубке Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отреагировал на победу «Каролины Харрикейнз» в финале Кубка Стэнли над «Вегас Голден Найтс» (4-2). Обладателями трофея стали три российских игрока «ураганов» – вратарь Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.

«Мне-то чего радоваться? Пусть за них радуются родственники, знакомые, тренеры, любовницы. Их вот ищите. Выиграли – ну, хорошо, молодцы. Знаю, что там три игрока наших, но я за них не болею. Могу с любопытством открыть интернет и прочитать о них новость. Они прежде всего там представляют себя, а не наш хоккей. Зарабатывают деньги.

Наш хоккей они там прославляют, конечно. Это же воспитанники российского хоккея. Наверняка американские и канадские газеты об этом упоминают. Косвенно мы имеем отношение к этому, потому что это воспитанники отечественного хоккея», – приводит слова Майорова «Советский спорт».