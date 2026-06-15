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Вратарь «Каролины» Андерсен — о смерти Лемье: наверное, никогда не смогу смириться с этим

Вратарь «Каролины» Андерсен — о смерти Лемье: наверное, никогда не смогу смириться с этим
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен после победы в финале плей-офф НХЛ высказался о смерти четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье. Сообщалось, что бывший хоккеист покончил с собой в возрасте 60 лет. Лемье был другом и агентом Андерсена.

«Я, наверное, никогда не смогу смириться с этим. Но мы сделаем всё, что в наших силах. Буду горд увидеть своё имя [на Кубке Стэнли] рядом с его именем или неподалёку. Не знаю, насколько близко они будут, но, думаю, они точно станут находиться там какое-то время… Я буду очень горд увидеть его имя там», – приводит слова Андерсена официальный сайт НХЛ.

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