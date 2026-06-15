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Черкас — о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: имиджевая и пиар-компания

Черкас — о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: имиджевая и пиар-компания
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Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о возможном возвращении нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в московское «Динамо».

«Это называется имиджевой и пиар-компанией. Ясно, что Овечкин начинал свою карьеру в «Динамо», все хотят, чтобы там он и закончил. Но, опять же, для московского клуба, для КХЛ это праздник. А как будет на самом деле, только Овечкин знает», – приводит слова Черкаса Vprognoze.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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