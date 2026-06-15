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Кожевников: Никишин вообще удивил, изумительный! Приехал и победил

Кожевников: Никишин вообще удивил, изумительный! Приехал и победил
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в финале Кубка Стэнли — 2026 над «Вегас Голден Найтс» (4-2).

«А что можно сказать? Только порадоваться за наших ребят, успешный результат. Меня Никишин вообще удивил, изумительный! Приехал и победил. Это ко многому обязывает, парни выиграли Кубок Стэнли. Теперь нужно стремиться попасть в сборную России и чтобы нам всякие негодяи разрешили играть. Победа на чемпионате мира, Олимпиаде и всё. В Зал тройных чемпионов», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.

В составе «Каролины» обладателями Кубка Стэнли стали три российских игрока — защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Пётр Кочетков.

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