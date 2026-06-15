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«Вегас» поздравил «Каролину» с победой в Кубке Стэнли

«Вегас» поздравил «Каролину» с победой в Кубке Стэнли
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«Вегас Голден Найтс» поздравил «Каролину Харрикейнз» с победой в финале Кубка Стэнли — 2026. «Ураганы» победили «рыцарей» в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4-2.

«Поздравляем, «ураганы», — говорится в сообщении «Вегаса» в социальной сети Х. Пост сопровождается фотографией рукопожатия капитанов команд Джордана Стаала и Марка Стоуна.

В первом матче серии победу одержал «Вегас» со счётом 5:4. Во второй игре сильнее оказались хоккеисты «Каролины» (4:3 ОТ). Третья встреча завершилась победой «рыцарей» в овертайме со счётом 5:4. В четвёртом матче «ураганы» вновь сравняли счёт в серии (5:3). В пятой игре «Харрикейнз» впервые вышли вперёд (4:2). В шестом матче «Каролина» победила со счётом 3:0.

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