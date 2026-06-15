«Каролина» опубликовала фото Бриндамора с Кубком Стэнли из раздевалки

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» показала фото главного тренера команды Рода Бриндамора в раздевалке с Кубком Стэнли. На фотографиях 55-летний специалист, голый по пояс, поднимает трофей над головой.

«Есть только один Род Бриндамор», — говорится в сообщении «ураганов» в социальной сети Х.

Фото: x.com/Canes

Фото: x.com/Canes

Бриндамор стал 14-м человеком, выигравшим Кубок Стэнли как игрок и как главный тренер (не считая тех, кто одновременно был и игроком, и главным тренером). Он оказался первым, кто сделал это после Ларри Робинсона, взявшего Кубок в качестве главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» в 2000 году, после шести побед в качестве игрока с «Монреаль Канадиенс».