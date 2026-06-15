Щитов: победа в Кубке Стэнли психологически поможет Никишину раскрыться ещё больше

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что защитнику «Каролины Харрикейнз» Александру Никишину победа в Кубке Стэнли поможет ещё больше раскрыться в Национальной хоккейной лиге.

«Мы же всегда Никишина отмечали, когда он выступал в КХЛ. Говорили, что такой классный защитник создан для НХЛ. Год назад он уехал, и вот он уже обладатель Кубка Стэнли. Не так просто попасть туда, потому что там колоссальная конкуренция. В каждой команде НХЛ собраны мощные игроки.

Не так просто раскрыть свой потенциал, но этот год у Александра получилось стабильно отыграть. Выходил в большинстве, его выводили на бросок партнёры. Он здорово провёл сезон, и эта победа в Кубке Стэнли психологически поможет Никишину раскрыться ещё больше. Он точно будет прогрессировать. Думаю, вполне реально выигрывать и индивидуальные призы, но на это всё нужно время», — приводит слова Щитова Legalbet.