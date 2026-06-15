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Свечников: нас выбивали из каждого плей-офф, но мы знали, что должны становиться лучше

Свечников: нас выбивали из каждого плей-офф, но мы знали, что должны становиться лучше
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о первом в карьере Кубке Стэнли. «Ураганы» в финальной серии плей-офф НХЛ обыграли «Вегас Голден Найтс» в шести матчах со счётом 4-2.

«Это невероятно. Это такая особенная команда. Нам было очень тяжело. Нас выбивали из каждого плей-офф, но мы знали, что должны становиться лучше с каждым годом. И теперь мы наконец-то подняли кубок… Я уверен, что мой брат (хоккеист Евгений Свечников. — Прим. «Чемпионата») — самый счастливый человек в мире прямо сейчас. Это была наша мечта. Спасибо моей девушке, которая поддерживала меня, спасибо всей моей семье, моему папе, друзьям. Я просто благодарен, что они рядом», — сказал Свечников в интервью WRAL.

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