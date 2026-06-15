Третьяк: Кочетков ещё не сыграл так много, но есть перспектива, мотивация

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова. Вратарь стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «ураганами». 26-летний россиянин провёл девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал шесть побед. В плей-офф он не выходил на лёд.
«Да, Кочетков ещё не сыграл так много, но для него это очень хороший опыт, есть перспектива, мотивация.
Когда я пришёл в федерацию хоккея, у нас [на позиции вратаря] практически играли одни иностранцы. Только Евгений Набоков показывал хорошее мастерство за океаном, а так был дефицит вратарей. Всё то, что сделала за те годы федерация, даёт плоды на протяжении многих лет, и на протяжении многих лет мы является законодателями вратарской моды.
У нас в НХЛ играет порядка 10 вратарей, Василевский во второй раз выиграл «Везину», Илья Сорокин в том споре стал вторым, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин показывают высокий уровень. У наших вратарей достойные контракты – обычно у голкиперов зарплата раньше была ниже, чем у полевых игроков, а теперь всё вровень», – приводит слова Третьяка ТАСС.