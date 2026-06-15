Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк: Кочетков ещё не сыграл так много, но есть перспектива, мотивация

Третьяк: Кочетков ещё не сыграл так много, но есть перспектива, мотивация
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова. Вратарь стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «ураганами». 26-летний россиянин провёл девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал шесть побед. В плей-офф он не выходил на лёд.

«Да, Кочетков ещё не сыграл так много, но для него это очень хороший опыт, есть перспектива, мотивация.

Когда я пришёл в федерацию хоккея, у нас [на позиции вратаря] практически играли одни иностранцы. Только Евгений Набоков показывал хорошее мастерство за океаном, а так был дефицит вратарей. Всё то, что сделала за те годы федерация, даёт плоды на протяжении многих лет, и на протяжении многих лет мы является законодателями вратарской моды.

У нас в НХЛ играет порядка 10 вратарей, Василевский во второй раз выиграл «Везину», Илья Сорокин в том споре стал вторым, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин показывают высокий уровень. У наших вратарей достойные контракты – обычно у голкиперов зарплата раньше была ниже, чем у полевых игроков, а теперь всё вровень», – приводит слова Третьяка ТАСС.

Материалы по теме
Русские берут Кубок Стэнли 11 лет подряд! С «Каролиной» традицию продлили сразу трое наших
Русские берут Кубок Стэнли 11 лет подряд! С «Каролиной» традицию продлили сразу трое наших
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android