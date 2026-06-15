Форвард «Монреаля» Демидов: считаю, что вовремя уехал в НХЛ

Форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметил, что в НХЛ ему помогла база, которую он заложил в СКА. Нападающий дебютировал в НХЛ в апреле 2025 года.

– Иван, вы провели отличный сезон. Что вам запомнилось больше всего?

– Да, это был замечательный год. Конечно, очень яркое впечатление осталось от игры «Монреаля» в плей‑офф. Мы дошли до третьего раунда, сражались в каждом матче. Серии с «Тампой» и «Баффало» получились потрясающими. Полуфинал с «Каролиной» сложился не очень. Но у нас молодая команда, всё впереди. Очень порадовало, как за нас болел весь Монреаль – люди были счастливы.

– Вы вошли в символическую сборную новичков НХЛ, причём вместе с бывшим партнёром по СКА Никишиным. Порадовались этому?

– Да, это очень приятно. Считаю, что вовремя уехал в НХЛ. Мне доверяли в СКА, давали игровое время. Всегда с благодарностью вспоминаю эти годы.

Я заложил хорошую базу в КХЛ, и по результатам Никишина это тоже видно. Мы вышли на новый уровень и подкачали физику, что позволило увереннее себя чувствовать в НХЛ. Всё‑таки это очень силовая лига, – приводит слова Демидова «Матч ТВ».