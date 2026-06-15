Экс-чемпион Формулы-1 Андретти высказался о финале Кубка Стэнли

Чемпион мира 1978 года Формулы-1 Марио Андретти отреагировал на победу «Каролины Харрикейнз» в Кубке Стэнли — 2026. «Ураганы» победили «Вегас Голден Найтс» в финальной серии плей-офф НХЛ в шести матчах со счётом 4-2.

«Каролина Харрикейнз» — обладатель Кубка Стэнли. «Голден Найтс», которые, несмотря на сокрушительное поражение в шестой игре, выложились на полную, были неутомимы, но до победы им не хватило всего пары бросков. Это обидно — всё равно что проиграть гонку с разницей в 0,0233 секунды», — написал Андретти на своей странице в социальной сети Х.

В первой встрече серии победу одержал «Вегас» со счётом 5:4. Во второй игре сильнее оказались хоккеисты «Каролины» (4:3 ОТ). Третья встреча завершилась победой «рыцарей» в овертайме со счётом 5:4. В четвёртом матче «ураганы» вновь сравняли счёт в серии (5:3). В пятой игре «Харрикейнз» впервые вышли вперёд (4:2). В шестом матче «Каролина» победила со счётом 3:0.