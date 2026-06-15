НХЛ начала расследование в отношении Майка Бэбкока — Sportsnet

Национальная хоккейная лига официально приступит к расследованию обстоятельств ухода Майка Бэбкока из «Коламбус Блю Джекетс» в 2023 году. Об этом сообщает Sportsnet. Напомним, специалист подал в отставку с поста главного тренера «жакетов» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

По информации источника, в рамках расследования будут опрошены несколько сторон. Вопрос в том, будет ли наложено какое-либо дополнительное наказание и сможет ли «Эдмонтон Ойлерз» нанять Бэбкока. При поиске нового главного тренера «Эдмонтон» ориентировался на опыт, послужной список и человека, который не побоится диктовать свои условия суперзвёздам команды.

Отмечается, что Бэбкок увиделся с владельцами клуба и руководством, а позже, по информации из нескольких источников, стал одним из двух претендентов, которые лично встретились с небольшой группой игроков в Торонто. В этот момент организация связалась с лигой, а хоккеисты, которых это касалось, обратились в Ассоциацию игроков Национальной хоккейной лиги, чтобы узнать, не мешает ли что-нибудь нанять Бэбкока.

В частности, профсоюз отреагировал негативно, и состоялось несколько переговоров, в ходе которых он выразил свои возражения. Однако члены руководства «Ойлерз» были удовлетворены тем, что услышали от других игроков и непосредственно от Бэбкока. Они были готовы продолжить процесс найма, если им это позволят.

Сообщается, что «Ойлерз» готовы дождаться результатов расследования, прежде чем исключать Бэбкока из числа претендентов на пост.