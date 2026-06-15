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«Ты просто лучший». Евгений Свечников — о завоевании братом Андреем Кубка Стэнли

«Ты просто лучший». Евгений Свечников — о завоевании братом Андреем Кубка Стэнли
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Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал обладателем Кубка Стэнли после победы в шестом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» (3:0, 4-2). Россиянин впервые стал чемпионом, выступая за клуб на протяжении восьми сезонов.

Во время празднования чемпионства на лёд вышла семья Свечникова, включая старшего брата Евгения, который недавно подписал контракт со «Спартаком». Братья обнялись, после чего Евгений очень эмоционально сказал: «Ты лучший брат! Ты просто лучший».

В минувшем плей-офф на счету Андрея 19 матчей, шесть заброшенных шайб и пять результативных передач при показателе полезности «-2».

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