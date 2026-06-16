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Хоккеист «Спартака» внесён в базу сайта «Миротворец»*

Хоккеист «Спартака» внесён в базу сайта «Миротворец»*
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Форварда московского «Спартака» Александра Гальченюка внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Нападающий выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс», «Питтсбург Пингвинз», «Миннесоту Уайлд», «Торонто Мэйпл Лифс» и другие клубы. В КХЛ Гальченюк играл за СКА и «Амур». В начале июня этого года форвард подписал контракт с московским клубом. Также в 2013 году Гальченюк стал бронзовым призёром чемпионата мира.

Помимо Гальченюка, в базу сайта попали бронзовый призер Олимпийских игр по хоккею в составе сборной России Даниил Марков, главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов комментатор Сергей Гимаев‑младший.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

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