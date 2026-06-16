«Было больно, просто ужас и кошмар». Якупов — о поражении «Авангарда» от «Локомотива»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о поражении от «Локомотива» (3-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026.

– Наиль, «Авангард» в этом году был среди главных претендентов на Кубок Гагарина, но вас остановил в полуфинале «Локомотив». Как сами оцените сезон?

– Если сейчас оглядываться назад, то прекрасно. Мы перед встречей с вами сидели в ресторане вместе с Паниным и обсуждали, насколько хорошим получился сезон. Гриша после вылета улетел вместе с семьёй в Америку и оттуда смотрел нашу серию с «Локомотивом». Это ведь кайф.

А вот с финальной сиреной было больно, просто ужас и кошмар, можно сказать, неделя без сна. Мне безумно жаль весь Омск и особенно болельщиков, которые заслуживали кубок. Также обидно за тренерский штаб, который проделал неимоверную работу: они нам всё рассказывали, показывали и сделали всё, чтобы мы прошли дальше.

Жалко очень родителей, притом не только моих, а всех наших ребят. Когда проиграли в седьмой встрече, я сразу подумал о маме и папе. Они сердцем болеют за нас, но так получилось.

Но сейчас я понимаю, что такие серии – это кайф. Для хоккея это прекрасный сценарий, такие моменты делают спорт и жизнь намного интереснее. Думаю, Кубок Гагарина — 2026 получился более интересным, чем тот, что был годом ранее, — цитирует Якупова «БИЗНЕС Online».