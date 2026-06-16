Максим Афиногенов оценил победу «Каролины» с российскими хоккеистами в Кубке Стэнли

Чемпион мира в составе сборной России Максим Афиногенов высказался о победе «Каролины Харрикейнз» с российскими хоккеистами в составе в Кубке Стэнли.

«Никишин, Свечников и Кочетков – гордость российского хоккея. Своей работой они прославляют нашу страну. Уже 11 сезонов подряд российские хоккеисты становятся обладателями Кубка Стэнли. Это очень круто! Невероятно мощный рекорд», – приводит слова Афиногенова Metaratings.

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».