Российские хоккеисты «Каролины» встретились с хранителем Кубка Стэнли

Российские хоккеисты «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников встретились с хранителем Кубка Стэнли Филом Притчардом. Фотографию опубликовал у себя на странице в социальной сети голкипер Пётр Кочетков.

Фото: Личный архив Петра Кочеткова

Притчард работает на этой должности с 1994 года. Он также является вице-президентом по хоккейным операциям и куратором Зала хоккейной славы в Торонто. Фил сопровождает трофей во всех его поездках и следит за его сохранностью вместе с небольшой командой коллег.

В ночь с 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0, 4-2) в шестом матче финальной серии.