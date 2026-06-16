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Российские хоккеисты «Каролины» встретились с хранителем Кубка Стэнли

Российские хоккеисты «Каролины» встретились с хранителем Кубка Стэнли
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Российские хоккеисты «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников встретились с хранителем Кубка Стэнли Филом Притчардом. Фотографию опубликовал у себя на странице в социальной сети голкипер Пётр Кочетков.

Фото: Личный архив Петра Кочеткова

Притчард работает на этой должности с 1994 года. Он также является вице-президентом по хоккейным операциям и куратором Зала хоккейной славы в Торонто. Фил сопровождает трофей во всех его поездках и следит за его сохранностью вместе с небольшой командой коллег.

В ночь с 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0, 4-2) в шестом матче финальной серии.

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