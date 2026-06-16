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Гомоляко оценил вклад россиян «Каролины» в победу в Кубке Стэнли

Гомоляко оценил вклад россиян «Каролины» в победу в Кубке Стэнли
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в финале Кубка Стэнли — 2026 над «Вегас Голден Найтс» (4-2). В составе «ураганов» выступают Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.

«Это финал, естественно, что «Вегас» мог цепляться за серию, но фаворитом всё равно была «Каролина». Они заслуженно победили.

Наши игроки из России провели очень хороший плей-офф, у Никишина была травма – сотрясение. Он вышел и играл дальше, да, россияне хорошо провели плей-офф и заслуженно победили в финале. Я думаю, Кочетков тоже сыграл бы на высоком уровне, если бы дали возможность», — цитирует Гомоляко Vprognoze.

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».

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